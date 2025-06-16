المجلس الأعلى للمرأة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة في مجال التدريب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) عقدت الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماعًا مع الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة وتفعيل مجالات التعاون بحسب اختصاصات كل جهة.

وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، نصّت على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفقًا لاحتياجات وتطلعات المجلس الأعلى للمرأة في مجال التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الشاملة، والتعاون في إدراج المناسب منها ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينفذه معهد الإدارة العامة، إلى جانب التعاون في تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والدراسات والأبحاث التي يجريها كل من الطرفين، فيما يتعلق بشؤون المرأة.

ونصّت المذكرة أيضًا على التعاون في مجال الاستشارات، وتنفيذ برامج تدريبية محددة لتنمية مهارات وقدرات موظفي المجلس في الإدارة والقيادة، إضافةً إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة والحلقات النقاشية وورش العمل التوعوية والندوات والمؤتمرات في مجال بناء القدرات وإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وإصدار المطبوعات والكتيبات المشتركة للتوعية بأهداف واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، وخاصةً فيما يتعلق بتفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026.

ونصت المذكرة كذلك على أن يتم تشكيل فريق عمل بين الطرفين لمتابعة تفعيل هذه المذكرة، حيث يتولى الإعداد والتنسيق والمتابعة لتنفيذ المذكرة، وترتيب الاجتماعات المشتركة، وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة في نهاية كل برنامج، فضلًا عن رفع تقرير سنوي للإدارة العليا للطرفين يُبيّن نتائج التعاون في تنفيذ المذكرة.

وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن سعادتها بالشراكة المثمرة والمستمرة مع معهد الإدارة العامة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، وخاصةً فيما يتعلق باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وفي إطار اختصاصات المعهد التي تشمل تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مثنيةً على الدور الرائد الذي يقوم به معهد الإدارة العامة في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى بناء الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المجلس في إعداد أجيال واعدة من القيادات النسائية المؤهلة.