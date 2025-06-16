المجلس الأعلى للمرأة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة في مجال التدريب

المجلس الأعلى للمرأة يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإدارة العامة في مجال التدريب
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، نصّت على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وفقًا لاحتياجات وتطلعات المجلس الأعلى للمرأة في مجال التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في مسيرة التنمية الشاملة، والتعاون في إدراج المناسب منها ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي ينفذه معهد الإدارة العامة، إلى جانب التعاون في تبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والدراسات والأبحاث التي يجريها كل من الطرفين، فيما يتعلق بشؤون المرأة.
ونصّت المذكرة أيضًا على التعاون في مجال الاستشارات، وتنفيذ برامج تدريبية محددة لتنمية مهارات وقدرات موظفي المجلس في الإدارة والقيادة، إضافةً إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة والحلقات النقاشية وورش العمل التوعوية والندوات والمؤتمرات في مجال بناء القدرات وإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وإصدار المطبوعات والكتيبات المشتركة للتوعية بأهداف واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، وخاصةً فيما يتعلق بتفعيل الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025-2026.
ونصت المذكرة كذلك على أن يتم تشكيل فريق عمل بين الطرفين لمتابعة تفعيل هذه المذكرة، حيث يتولى الإعداد والتنسيق والمتابعة لتنفيذ المذكرة، وترتيب الاجتماعات المشتركة، وتقييم البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة في نهاية كل برنامج، فضلًا عن رفع تقرير سنوي للإدارة العليا للطرفين يُبيّن نتائج التعاون في تنفيذ المذكرة.
وأعربت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عن سعادتها بالشراكة المثمرة والمستمرة مع معهد الإدارة العامة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، وخاصةً فيما يتعلق باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وفي إطار اختصاصات المعهد التي تشمل تطوير مهارات وقدرات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، مثنيةً على الدور الرائد الذي يقوم به معهد الإدارة العامة في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى بناء الكوادر الوطنية، بما يتماشى مع رؤية المجلس في إعداد أجيال واعدة من القيادات النسائية المؤهلة.
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