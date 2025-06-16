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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على ارتفاع نسبته 0.65 بالمئة الى مستوى 2652 نقطة، حيث بلغت الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، بقيمة 6.4 مليون دينار، نتيجة عقد 2320 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 15 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 39 شركة، واستقرت أسهم 24 شركة أخرى.
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