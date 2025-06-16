توضيح بخصوص قرار التأمين الجديد لمرضى السرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، الاثنين، إن قرار التأمين الحكومي لمرضى السرطان، المشمولين بقرار الحكومة "لا يحتاج أي إعفاء طبي أو مراجعة أي مؤسسات وزارة الصحة".



الحكومة، خصصت 124 مليون دينار من الموازنة العامة لتأمين 4.1 مليون أردني في مركز الحسين للسرطان ضمن برنامج "رعاية" لعلاج السرطان.



وأضاف ، أن الحالات تبدأ بتلقي بطاقة تأمين صحية إلكترونيا (شفائي) على تطبيق "سند" قبيل نهاية العام الحالي، وفق الوزير.



وشملت الاتفاقية؛ تأمين من هم بعمر 60 عاماً فما فوق بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، وهم الفئة الأكثر عُرضةً للإصابة حسب الدِّراسات المتخصصة، وتأمين جميع الأطفال الأردنيين ومن هم بسنّ 19 عاماً فما دون، بالعلاج في مركز الحسين للسرطان، إضافة إلى تأمين جميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية بالعلاج في مركز الحسين للسرطان بغض النظر عن الفئة العمريةـ وفق شحادة.



وأشار شحادة إلى أن اتفاقية تأمين السرطان خطوة أولى ومهمة باتجاه التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن أعقد المهمات هي معالجة مرضى السرطان.