الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة
وشارك في الدورة التي تستمر ليومين، 13 مشاركا من سيدات المجتمع المحلي والجمعيات المحلية في إطار البرنامج التدريبي "صحة وسلامة الغذاء" الذي أطلقته الوزارة بدعم من شركة "أدفانس كونسلتنج" الهولندية.
وقال مدير مديرية الغذاء والدواء في مأدبا الدكتور أيوب الحفناوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المشاركين تلقوا تدريبات على سلامة المنتجات الغذائية والاستخدام الآمن لمواد التعبئة والتغليف والممارسات الصحية والتنظيف والتعقيم وأهمية سلامة الغذاء.
من جهتها، أكدت المهندسة المشرفة على الدورة عفاف القطامي، أن هذه الدورة تهدف لمساعدة السيدات والجمعيات المحلية من المشاركة بالمعارض الدائمة للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة المنتجات الريفية المعروضة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
هل تدخل الولايات المتحدة الحرب على إيران؟
هل تعرض ترمب للخديعة من قبل نتنياهو؟
ترمب: من الممكن أن نتدخل لمساعدة إسرائيل
سوني توسع مجموعتها من شاشات LED بإطلاق سلسلة شاشات Crystal LED CAPRI
أردوغان يعرض على ترمب الوساطة لحل النزاع النووي الإيراني
ثاندر تطلق منصة Thndr Trader للمستثمرين المحترفين اليوم