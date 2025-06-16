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الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

الزراعة تنظم دورة تدريبية لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة

2025-06-16 08:08:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التنمية الريفية والمرأة في وزارة الزراعة بالتعاون مع الغذاء والدواء في مديرية زراعة مأدبا، أمس الأحد، دورة تدريبية تهدف لتمكين المشاركين بالمعارض الريفية الدائمة للحصول على شهادة من الغذاء والدواء.


وشارك في الدورة التي تستمر ليومين، 13 مشاركا من سيدات المجتمع المحلي والجمعيات المحلية في إطار البرنامج التدريبي "صحة وسلامة الغذاء" الذي أطلقته الوزارة بدعم من شركة "أدفانس كونسلتنج" الهولندية.


وقال مدير مديرية الغذاء والدواء في مأدبا الدكتور أيوب الحفناوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن المشاركين تلقوا تدريبات على سلامة المنتجات الغذائية والاستخدام الآمن لمواد التعبئة والتغليف والممارسات الصحية والتنظيف والتعقيم وأهمية سلامة الغذاء.


من جهتها، أكدت المهندسة المشرفة على الدورة عفاف القطامي، أن هذه الدورة تهدف لمساعدة السيدات والجمعيات المحلية من المشاركة بالمعارض الدائمة للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة المنتجات الريفية المعروضة.

MENAFN16062025000208011052ID1109679787

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