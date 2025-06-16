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مقطع بالذكاء الاصطناعي يظهر كيف تبدو مدينتك بعد انفجار نووي

مقطع بالذكاء الاصطناعي يظهر كيف تبدو مدينتك بعد انفجار نووي

2025-06-16 08:08:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مقطع بطريقة الذكاء الاصطناعي.. هذا ما ستراه أمامك لو انفجرت قنبلة نووية في مدينتك


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