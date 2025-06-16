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مدرب سباحة يكشف تقنية للنجاة من الغرق في فيديو توعوي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مدرب سباحة يشارك مقطع فيديو : إذا كنت على وشك الغرق قم بهذا "التكنيك" وستنجو
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