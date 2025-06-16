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رجل يحمّل قوارير مياه كبيرة على دراجة نارية لتوصيلها !

رجل يحمّل قوارير مياه كبيرة على دراجة نارية لتوصيلها !

2025-06-16 08:08:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رجل يحمّل "قوارير" مياه كبيرة على دراجة نارية لتوصيلها !


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