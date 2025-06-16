  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

2025-06-16 08:08:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أبرز البورصات العربية اليوم الاثنين بعد تسجيل خسائر حادة في جلسة الأحد مع متابعة مستجدات الصراع بين إيران وإسرائيل.
وفيما يلي أداء أبرز الأسواق العربية:


البورصة السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.56% إلى 10899.21 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة دبي: صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.02% إلى 5419.53 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة أبو ظبي: زاد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.24% إلى 9586.85 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة قطر: ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.89% إلى 10480.92 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة كويت: صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.75% إلى 6854.23 نقطة (سعر الإغلاق 16 يونيو 2025).
البورصة المصرية: ارتفع مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 بنسبة 0.61% إلى 31205.84 نقطة.


ويوم أمس الأحد، انخفضت معظم الأسواق العربية مع تزايد مخاوف المستثمرين من صراع أوسع نطاقا وسط هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران.

RT

MENAFN16062025000208011052ID1109679782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث