البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أبرز البورصات العربية اليوم الاثنين بعد تسجيل خسائر حادة في جلسة الأحد مع متابعة مستجدات الصراع بين إيران وإسرائيل.وفيما يلي أداء أبرز الأسواق العربية:



البورصة السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.56% إلى 10899.21 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).

بورصة دبي: صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.02% إلى 5419.53 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).

بورصة أبو ظبي: زاد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.24% إلى 9586.85 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).

بورصة قطر: ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.89% إلى 10480.92 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).

بورصة كويت: صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.75% إلى 6854.23 نقطة (سعر الإغلاق 16 يونيو 2025).

البورصة المصرية: ارتفع مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 بنسبة 0.61% إلى 31205.84 نقطة.



ويوم أمس الأحد، انخفضت معظم الأسواق العربية مع تزايد مخاوف المستثمرين من صراع أوسع نطاقا وسط هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران.

RT