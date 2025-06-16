7.2 مليارات دينار حوالات نقدية عبر كليك منذ بداية العام الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" لتصل إلى 1.64 مليار دينار خلال شهر أيار الماضي، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.48 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك).



وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.73 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 19.2%، مقارنة بـ 11.52 مليون حركة خلال شهر نيسان.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المنفذة خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 57.58 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 7.29 مليارات دينار.



وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 1.85 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.9% خلال شهر أيار الماضي.



ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.78 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 70 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.



وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي "كليك" في الأردن هم من الذكور بنسبة 62%، مقارنة بنحو 35.1% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.



ومن حيث طبيعة العمليات، شكلت عمليات تحويل الأموال 79.1% من إجمالي قيمة حركات كليك، بينما بلغت المشتريات عبر كليك 20.9%.