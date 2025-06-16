شبيب: تنظيم قطاع النقل العام والتطبيقات الذكية ضرورة لتحقيق التوازن بين السائقين والمستخدمين

MENAFN - Amman Net) استضاف برنامج "سيارة إف إم" على أثير راديو البلد، وزيرة النقل الأردنية السابقة والخبيرة في قطاع النقل العام، الدكتورة لينا شبيب، في حلقة خاصة تناولت مستقبل تنظيم قطاع النقل العام في الأردن، وخاصة ملف التكسي الأصفر والتطبيقات الذكية.

وتناولت المقابلة أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، في ظل التطور السريع للتكنولوجيا والخدمات الذكية. وأشارت الدكتورة شبيب إلى أن تطبيقات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" أسهمت في تحسين تجربة المستخدم وتوفير خيارات متعددة، لكنها في المقابل طرحت تحديات تتعلق بعدم التنظيم وغياب الرقابة في بعض الجوانب.

وقالت شبيب: "هذه التطبيقات جاءت لتربط بين طالب الخدمة (المواطن) ومقدم الخدمة (السائق)، وهو تطور مهم لا يمكن الرجوع عنه. لكنها تحتاج إلى تنظيم فعّال يحفظ حقوق الجميع، خصوصًا السائقين الذين يعتمدون على التاكسي كمصدر دخل رئيسي".

وأشارت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، والمتعلقة بتنظيم عمل التطبيقات الذكية، جاءت استجابة للتوسع غير المنظم، وتهدف لضبط السوق من خلال منح تراخيص محددة. لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية أن تُمنح السائقين حرية اختيار الشركة الأنسب من حيث العمولات والشروط، دون فرض احتكار أو التزامات مجحفة.

وفيما يخص العلاقة بين "التاكسي الأصفر" والسيارات الخاصة العاملة عبر التطبيقات، أكدت الوزيرة السابقة أن هذه العلاقة شهدت توتراً بسبب عدم تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن أصحاب التاكسي استثمروا مبالغ كبيرة للحصول على التراخيص، في حين أن السيارات البيضاء (الخاصة) دخلت السوق برسوم أقل، وهو ما يتطلب مراجعة عادلة وشاملة تضمن التنافس الإيجابي.

ولفتت شبيب إلى أن سوء التنظيم ووجود تطبيقات غير مرخصة ساهم في خلق فوضى في السوق، وأوضحت أن إنشاء أي تطبيق بسيط أصبح ممكناً لأي شخص لديه مهارات تقنية، مما يجعل من الضروري وجود رقابة حكومية واضحة لتحديد من يحق له العمل ضمن هذا الإطار، وضمان العدالة في المنافسة.

وفي ختام حديثها، دعت شبيب إلى وضع "وصفة وطنية متوازنة" لتنظيم القطاع، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن والسائق والمستثمر، مع ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع لضمان حقوق السائقين ومتلقي الخدمة على حد سواء، مشيرة إلى أن قرار رئاسة الوزراء الصادر في 13/4/2025 يهدف إلى تنظيم عمل التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، مع فتح باب التراخيص للشركات لضبط السوق. ونوهت إلى أهمية وجود رقابة فعالة، حيث أن الاعتماد على شخص واحد لمتابعة آلاف السائقين وشركات التطبيقات غير كافٍ، واقترحت إنشاء وحدة متخصصة في هيئة تنظيم النقل البري لمراقبة هذا القطاع.

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