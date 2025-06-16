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الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة

الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة

2025-06-16 08:08:19
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي بيرزيت شمالا، وسلواد شرقا، وقرية عبوين في الشمال الغربي، ومخيم الجلزون للاجئين شمالا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال حولت عددا من المنازل في مخيم الجلزون وسلواد إلى ثكنات عسكرية، وسيّرت آلياتها في شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق اليوم، قرية المغير شمال شرق رام الله، وحولت منازل إلى ثكنات عسكرية.

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