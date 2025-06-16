مفوض أممي يصف خطاب صادر عن مسؤولين إسرائيليين بشأن غزة بـ”المثير للقلق والمجرد من الإنسانية”

مفوض أممي يصف خطاب صادر عن مسؤولين إسرائيليين بشأن غزة بـ”المثير للقلق والمجرد من الإنسانية”
وقال تورك، خلال افتتاح جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الإثنين:“على الجميع في مواقع الحكم أن يستفيقوا لما يجري في غزة، ويجب على كل من يملك نفوذا أن يمارس أقصى قدر من الضغط على إسرائيل وحماس لوضع حد لهذه المعاناة التي لا تطاق.”
وأكد تورك أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل الدولتين، بحيث تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل.
ووجه تورك انتقادات حادة للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة، قائلا إن“وسائلها وأساليبها القتالية تلحق بالفلسطينيين معاناة مروعة وغير مقبولة ولا يمكن استيعابها.”
وندد بما وصفه بـ”الخطاب المثير للقلق والمجرد من الإنسانية” الصادر عن مسؤولين إسرائيليين، كما انتقد استمرار الحصار المتواصل المفروض على دخول شحنات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والذي لا يزال ساريا منذ شهر مارس / آذار.
ودعا تورك أيضا إلى فتح تحقيق في الوفيات المرتبطة بجهود توزيع المواد الغذائية التي تنسقها مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مبادرة مثيرة للجدل تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة.
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