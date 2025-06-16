جرافات الاحتلال تقتلع عشرات الأشجار في قرية الساوية جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس / PNN - جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي في قرية الساوية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال تعمل منذ ساعات الصباح على تجريف أراضٍ قريبة من مدخل قرية الساوية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون.

يذكر أن سلطات الاحتلال أصدرت، يوم أمس، قرارا بتجريف أشجار في أراضي القرية واقتلاعها، بمساحة دونم و800 متر مربع.