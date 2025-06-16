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أبو الرب: وزارة المالية ستُصدر بيانا اليوم بخصوص احتجاز أموال المقاصة

أبو الرب: وزارة المالية ستُصدر بيانا اليوم بخصوص احتجاز أموال المقاصة

2025-06-16 08:08:18
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن الاحتلال يواصل احتجاز أموال المقاصة عن شهر نيسان الماضي، وهذه حجة قائمة بأنه في حالة حرب.

وأضاف أبو الرب في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أن وزارة المالية ستُصدر بيانا اليوم بهذا الخصوص.

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