الاحتلال يقتحم المغير ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحم جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله، وحولوا منازل إلى ثكنات عسكرية.

وقالت مصادر محلية ، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، واعتلت قناصتها أسطح ثلاثة منازل تعود للمواطنين: فالح أبو عليا، وصقر أبو عليا، وصالح أبو عليا، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، بعد احتجاز أفراد عائلاتهم في إحدى الغرف.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات واعتداءات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين،

حيث نفذ المستعمرون في نيسان/ إبريل الماضي، 231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستعمرين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298