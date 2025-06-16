الاحتلال يقتحم المغير ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية

الاحتلال يقتحم المغير ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية
وقالت مصادر محلية ، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، واعتلت قناصتها أسطح ثلاثة منازل تعود للمواطنين: فالح أبو عليا، وصقر أبو عليا، وصالح أبو عليا، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، بعد احتجاز أفراد عائلاتهم في إحدى الغرف.
وتتعرض قرية المغير لاقتحامات واعتداءات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين،
حيث نفذ المستعمرون في نيسان/ إبريل الماضي، 231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستعمرين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298
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