  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يقتحم المغير ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية

الاحتلال يقتحم المغير ويحول منازل إلى ثكنات عسكرية

2025-06-16 08:08:18
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اقتحم جنود الاحتلال، اليوم الاثنين، قرية المغير شمال شرق رام الله، وحولوا منازل إلى ثكنات عسكرية.

وقالت مصادر محلية ، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية من الجهة الشرقية، واعتلت قناصتها أسطح ثلاثة منازل تعود للمواطنين: فالح أبو عليا، وصقر أبو عليا، وصالح أبو عليا، وحولوها إلى ثكنات عسكرية، بعد احتجاز أفراد عائلاتهم في إحدى الغرف.

وتتعرض قرية المغير لاقتحامات واعتداءات شبه يومية من قوات الاحتلال والمستعمرين،

حيث نفذ المستعمرون في نيسان/ إبريل الماضي، 231 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستعمرين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298

MENAFN16062025000205011050ID1109679773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث