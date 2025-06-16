24 قتيلا إسرائيليا ونحو 600 جريح منذ بدء المواجهات مع إيران

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - قتل 24 إسرائيليا وأصيب نحو 600 آخرين بجروح جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل منذ الجمعة الماضي، ردا على الهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك وفق حصيلة جديدة أصدرها مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين.

وقال مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي في بيان "أطلقت إيران أكثر من 370 صاروخا باليستيا، سقط منها 30 صاروخا بإسرائيل."

وأضاف "جرى تسجيل 24 حالة وفاة و592 إصابة؛ 10 منها حالتهم خطرة، و36 في حالة متوسطة، و546 إصاباتهم طفيفة".

كما تضمنت الحصيلة 11 قتيلا إضافيا منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب البيانات الرسمية التي أفادت بمقتل 4 أشخاص في بتاح تكفا قرب تل أبيب، و3 في حيفا، وشخص في بني براك (ضاحية تل أبيب). كما تضمنت قتيلين انتُشِلا من تحت الأنقاض جراء ضربة في بات يام اليوم السابق، وقتيلا آخر في موقع لم يُحدَّد.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية مقتل 8 إسرائيليين وجرح 287 جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل في هجمات جديدة شنتها إيران فجر اليوم، وتسببت في انهيار مبان في حيفا وتل أبيب، وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الجهود مستمرة لإنقاذ إسرائيليين عالقين تحت الأنقاض.

وكانت صحيفة معاريف نقلت في وقت سابق من صباح اليوم عن الإسعاف الإسرائيلي القول إن 4 أشخاص قتلوا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وقال الإسعاف إن طواقمه تعمل في 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق ما لا يقل عن مائة صاروخ من إيران على إسرائيل فجر اليوم.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القصف الصاروخي الإيراني استهدف عدة مواقع في تل أبيب الكبرى. كما أصاب مولدات الطاقة الرئيسية في مصفاة النفط في حيفا ، ما تسبب في اندلاع حرائق فيها.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن شهود عيان أن حجم الدمار هائل في تل أبيب الكبرى. كما قالت صحيفة هآرتس إن بعض الهجمات الإيرانية استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية إضافة إلى بنى تحتية في المدن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بانهيار مبنى تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني في منطقة تل أبيب، وقالت إن 3 أشخاص مازالوا مفقودين بأحد المواقع في حيفا، وإن حياتهم في خطر.

كما أكدت القناة 13 الإسرائيلية بأن الاتصال بالمفقودين الثلاثة تحت الأنقاض بمدينة حيفا لا يزال مقطوعا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت فيهما صواريخ إيرانية، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض في حيفا وسط تزايد الخشية على مصيرهم بعد فقد الاتصال بهم.

وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المباني تعرضت لإصابات جراء الصواريخ الإيرانية.

ونقلت القناة 14 عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية القول إن الأوضاع صعبة للغاية في المواقع المستهدفة بالصواريخ الإيرانية وسط البلاد.

وفي وقت سابق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الهجوم الإيراني امتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

وأشارت مصادر إلى أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران فجر اليوم واستهدف مواقع في وسط إسرائيل هو الأعنف منذ بدأ المواجهة الحالية بين إسرائيل وإيران الجمعة الماضي.

في غضون ذلك، قال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن أضرارا طفيفة لحقت بالسفارة الأميركية في تل أبيب نتيجة سقوط صاروخ إيراني قربها، مؤكدا عدم وقوع إصابات بين موظفي السفارة.

وقال هاكابي إن السفارة والقنصلية في إسرائيل ستظلان مغلقتين اليوم مع استمرار سريان الإجراء الاحترازي.

إلى ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تحقيقا أوليا يشير إلى أن صاروخا إيرانيا أصاب ملجأ بشكل مباشر في بتاح تكفا وأدى لمقتل 3 إسرائيليين.

ونقلت صحيفة معاريف عن المتحدث باسم الإسعاف الإسرائيلي القول إن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ الإيرانية.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية، كما أشارت إلى وجود عالقين تحت الأنقاض في حيفا وسط تزايد الخشية على مصيرهم بعد فقد الاتصال بهم.

وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إن عددا كبيرا من المباني تعرضت لإصابات جراء الصواريخ الإيرانية.

ونقلت القناة 14 عن المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية القول إن الأوضاع صعبة للغاية في المواقع المستهدفة بالصواريخ الإيرانية وسط البلاد.

وفي وقت سابق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن الهجوم الإيراني امتد من إيلات جنوبا إلى مدينة الناقورة شمالا، مضيفة أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق أخرى بعد رصد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران.

من جانب آخر، قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني إنه تم استهداف مواقع داخل إسرائيل بعشرات المسيرات خلال اليومين الماضيين.

من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وصفها بأنها "الأقوى والأكثر تدميرا مقارنة بالعمليات السابقة". وأكد أن الضربات استهدفت مباشرة منظومات القيادة والسيطرة التابعة لإسرائيل في إطار تصعيد نوعي في طبيعة الأهداف والتكتيكات المستخدمة.

وأوضح الحرس الثوري، أن العملية اعتمدت أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة، مما مكّن الصواريخ من إصابة أهدافها بدقة عالية رغم الدعم الأميركي لإسرائيل وامتلاكها تقنية الدفاع الحديثة، مؤكدا أن الهجمات الإيرانية "أثبتت أن حسابات العدو الصهيوني تجاه إيران خاطئة تماما".