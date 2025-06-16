رئيس الوزراء: قطاع الزراعة يشكل خطا دفاعيا مهما في تعزيز التنمية وصمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، أن قطاع الزراعة يشكل خطاً دفاعيا مهما في تعزيز التنمية، وصمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم، أمام إجراءات الاحتلال واعتداءاته، واستيلائه على الأراضي لصالح الاستعمار.

وشدد مصطفى على ضرورة تكاتف الجهود بين الجهات كافة للحفاظ على مواردنا الطبيعية، وإدارتها بكفاءة، وتحقيق أمننا الغذائي في ظل الظروف الصعبة التي نواجهها، من خلال توفير كل مقومات الصمود لأبناء شعبنا وخاصة المزارعين.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، مع وزير الزراعة رزق سليمية، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير عمل مبادرة تعزيز الزراعة المستدامة في فلسطين (بذور التغيير) التي أطلقتها الوزارة قبل عدة أشهر ويجري العمل بها.

واستعرضت الوزارة ما تم إنجازه خلال الأشهر الـ6 الماضية، فعلى صعيد الأمن الغذائي، تم توزيع 185 طن تقاوي بطاطا محسنة، و4050 طن قمح مقاوم للجفاف، وتحسين سلالات نباتية وحيوانية، وتوزيع أعلاف وأدوات بيطرية، إضافة إلى تحصين أكثر من 620 ألف رأس من الماشية من الأمراض السارية (الحمى المالطية، والقلاعية).

أما على صعيد الري الزراعي والتحول البيئي الزراعي، فقد زوّدت الوزارة 680 دونما من الأراضي بشبكات الري، وإنشاء 150 بئرا وبركة، و21 ألف كيلومتر من الخطوط الناقلة، وتأهيل 6 آبار جوفية وتحليتها، وتم شق 105 كيلومترات من الطرق الزراعية وتأهيلها، وتأهيل 1,200 دونم واستصلاحها، وتوزيع 500,000 شتلة حرجية ورعوية.

ومن ناحية الاستجابة العاجلة، وزرعت الوزارة أكثر من 1,000 طن شعير، وتوزيع ما لا يقل عن 700 خزان مياه بأحجام مختلفة على المزارعين، وزراعة 50,000 شجرة زيتون، وتوزيع 6000 آلاف لفة نايلون لصالح البيوت البلاستيكية.

ومن ضمن مبادرة الوزارة، يجري العمل على استكمال مشاريع التحول البيئي والزراعة المستدامة، والتوسع في إنشاء شبكات الري، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل العلفية والحقلية، ورفع قدرات الوزارة فنيًا ومهنيًا، وتخصيص ميزانية حكومية، وضمان تمويل خارجي مستدام.

هذا وتأتي الخطوات العملية لتنفيذ هذه المبادرة من خلال زيادة مساحة الأراضي الزراعية المروية بمعدل 3 آلاف دونم سنويا، ومضاعفة إنتاجية المراعي، وإعادة زراعة الغابات والمراعي بمعدل 1,500 دونم، وزراعة 75 ألف دونم بمحاصيل حقلية وعلفية إستراتيجية، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية بمعدل 50 ألف رأس من المجترات الصغيرة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، قامت الوزارة بالعديد من النشاطات والتدخلات العاجلة خلال الأشهر الـ6 الأولى من عمر هذه المبادرة، من أجل دعم شعبنا ومزارعينا التي شملت مركّبات كثيرة لها علاقة بالإنتاجين النباتي والحيواني وبالمياه وتخضير فلسطين.

وأشار سليمية إلى أن لدينا اكتفاءً ذاتيا من إنتاج الخضراوات بلغ 133%، وحوالي 60% من الفواكه، إضافة إلى اكتفاء من اللحوم البيضاء والبيض، في حين ستعمل المبادرة على معالجة النقص في اللحوم الحمراء والمحاصيل الحقلية، وصولاً إلى مستويات تدريجية ومنطقية من الأمن الغذائي في هذين المحورين.