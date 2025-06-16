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إيران تهاجم مقرات حساسة .. وتعتيم إعلامي داخل إسرائيل

إيران تهاجم مقرات حساسة .. وتعتيم إعلامي داخل إسرائيل

2025-06-16 01:06:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني، وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع "حدث صعب" في بيتح تكفا إثر القصف الصاروخي.
كما أشارت إلى استهداف مصفاة حيفا التي تُعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يومياً.
وأضافت أن مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا هو الأكبر في إسرائيل، وينتج 200 ألف برميل نفط يومياً.
ووردت معلومات بإمكانية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي واحدة من أهم وأكبر القواعد الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وتقع جنوب شرق مدينة بئر السبع في صحراء النقب.
وشنّ الجيش الإيراني فجر اليوم الاثنين هجوماً صاروخياً ضخماً، استهدف جميع مناطق إسرائيل.
وأظهرت لقطات فيديو سقوط صاروخين بالقرب من مولدات طاقة رئيسية في حيفا، كما سُجّل سقوط صواريخ في مناطق بتل أبيب، ما تسبب في دمار كبير وانهيار بنايات.
وأكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد كبير من الإصابات في تل أبيب والكرمل.
روسيا اليوم


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