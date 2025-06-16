‏هيئة أمبري البريطانية: إيران هاجمت البنية التحتية لميناء حيفا بالصواريخ الباليستية

هيئة أمبري البريطانية: إيران هاجمت البنية التحتية لميناء حيفا بالصواريخ الباليستية
وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين باستهداف مصفاة حيفا التي تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا، في موجة جديدة من الهجمات الإيرانية الصاروخية على إسرائيل.
وأضافت أن مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا هو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.
وقالت وسائل الإعلام العبرية إن الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق متفرقة داخل إسرائيل، وتركز الهجوم على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى.
وأفيد بمقتل 4 إسرائيليين بإصابة مباشرة لملجأ محصن في منطقة بيتاح تكفا وسط إسرائيل، كما قالت خدمة الإسعاف إن أكثر من 100 مصاب يتلقون العلاج جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، وسط دمار هائل غير مسبوق في الشارع الإسرائيلي.
في غضون ذلك، منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.
RT
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