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‏هيئة أمبري البريطانية: إيران هاجمت البنية التحتية لميناء حيفا بالصواريخ الباليستية

‏هيئة أمبري البريطانية: إيران هاجمت البنية التحتية لميناء حيفا بالصواريخ الباليستية

2025-06-16 01:06:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت ‏هيئة "أمبري" البريطانية للملاحة البحرية، اليوم الاثنين، بأن إيران هاجمت البنية التحتية لميناء حيفا بالصواريخ الباليستية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين باستهداف مصفاة حيفا التي تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا، في موجة جديدة من الهجمات الإيرانية الصاروخية على إسرائيل.


وأضافت أن مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا هو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.


وقالت وسائل الإعلام العبرية إن الصواريخ الإيرانية أصابت مناطق متفرقة داخل إسرائيل، وتركز الهجوم على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى.


وأفيد بمقتل 4 إسرائيليين بإصابة مباشرة لملجأ محصن في منطقة بيتاح تكفا وسط إسرائيل، كما قالت خدمة الإسعاف إن أكثر من 100 مصاب يتلقون العلاج جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، وسط دمار هائل غير مسبوق في الشارع الإسرائيلي.


في غضون ذلك، منعت الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي نشر أي معلومات أو لقطات للقصف الإيراني وسط أنباء عن استهداف مقرات حساسة في مناطق واسعة في إسرائيل.

RT

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