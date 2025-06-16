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الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان

الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان

2025-06-16 01:06:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الجامعة الأردنية عن فتح باب التقديم لتعيين أعضاء هيئة تدريس والتعاقد مع محاضرين متفرغين في كليتي الطب وطب الأسنان، وذلك لحملة شهادات الدكتوراه أو الماجستير أو ما يعادلهما.
واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم قد حصل على جميع درجاته العلمية من خلال الدراسة المنتظمة، ومن جامعات معترف بها لدى الجامعة الأردنية.
ودعت الجامعة الراغبين بالالتحاق بهذه الفرص الأكاديمية إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي للاطلاع على الشروط التفصيلية وآلية التقديم، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم وتفاصيل التخصصات المطلوبة ستُنشر عبر المنصة الرسمية في حينه.


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