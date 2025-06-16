مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة أزمة الجوع في غزة

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مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة أزمة الجوع في غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة تحت بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة" لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة.
ويتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جوييس ميسويا.
كما يعقد المجلس جلسة مشاورات منفصلة أخرى في ساعات المساء حول الوضع الإنساني في السودان.
بترا
ويتوقع أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جوييس ميسويا.
كما يعقد المجلس جلسة مشاورات منفصلة أخرى في ساعات المساء حول الوضع الإنساني في السودان.
بترا
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