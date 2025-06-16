Ynet: أحد الصواريخ سقط قرب مكتب السفارة الأمريكية في تل أبيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي، بأن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مكتب تابع للسفارة الأمريكية في مدينة تل أبيب.وقال الموقع: "سقط أحد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب، بالقرب من حرم مجمع السفارة الأمريكية في المدينة".

ولم يقم الموقع بالإشارة إلى هوية الصاروخ المذكور، وكذلك لم يشر إلى عواقب سقوط هذا الصاروخ.



وشنت إيران هجوما صاروخيا ضخما على إسرائيل فجر اليوم الاثنين، وكذلك بالطائرات المسيرة، قال مراقبون إنه الأوسع منذ بدء تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران فجر يوم الجمعة الماضي.



وتسبب القصف الإيراني غير المسبوق على عدة مناطق في إسرائيل وبينها تل أبيب، بدمار وحرائق في المدينة التي تعرضت لسلسلة من الهجمات الصاروخية القوية فجر اليوم الاثنين.



واستهدفت الهجمات الإيرانية المركزة كذلك مدينة حيفا، ومحيط مطار بن غوريون، وكذلك مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومركز وايزمان.



وأصدرت الرقابة العسكري في الجيش الإسرائيلي، أمرا بحظر النشر لأية معلومات أو تداول لقطات للقصف الإيراني الأخير.

RT