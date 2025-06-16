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عاجل وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة

عاجل وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة

2025-06-16 01:06:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأحد ما بعد إشارة النبعة باتجاه جسر العمليات ، حيث نتج عن الحادث وفاة و 3 إصابات .
وتم تعليل الحادث من قبل كوادر إدارة السير بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ، والتي تعتبر من أكثر المخالفات تسبباً بالحوادث الكارثية .
كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بين مركبتين حيث نتج عن الحادث ، إصابتين بحالة متوسطة ، فيما قامت كوادر الدفاع المدني بنقل الحالتين إلى مستشفى الكرك الحكومي .


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