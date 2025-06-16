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الإسعاف الإسرائيلي: 4 قتلى جراء الهجوم الصاروخي الايراني

الإسعاف الإسرائيلي: 4 قتلى جراء الهجوم الصاروخي الايراني

2025-06-16 01:05:28

خبرني - نقلت صحيفة "معاريف" عن الإسعاف الإسرائيلي تأكيده مقتل 4 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على إسرائيل.

بدورها ، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية ارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب الكبرى إلى 103.

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