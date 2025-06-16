3141طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
عمان 16حزيران (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين،3141طنا، منها 2302طن خضار، و657طن فواكه، و 182طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا ، والبصل الناشف بين 10و20قرشا، والبطاطا بين 20و 40قرشا، والبندورة بين 10و 25قرشا، والجزر بين 30و 40قرشا، والخيار بين 25و 50قرشا، والزهرة بين 40و 65قرشا، والليمون بين 125و 150قرشا، والموز البلدي بين 60و 90قرشا.
--(بترا)
رح/ا ص / س س
16/06/2025 07:31:59
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