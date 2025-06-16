مونديال الأندية.. سان جرمان يكتسح أتلتيكو وبايرن يستعرض بـ10 أهداف

MENAFN - Al-Bayan) استهل باريس سان جرمان بطل فرنسا وأوروبا مشواره ضمن كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة بفوز صريح على أتلتيكو مدريد الاسباني المنقوص برباعية نظيفة الاحد ضمن المجموعة الثانية، فيما اكتسح بايرن ميونيخ الألماني أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف من دون رد في المجموعة الثالثة.

في المباراة الأولى، نجح فريق العاصمة الفرنسية في بسط هيمنته على اللقاء وحسمه بفضل أهداف الاسباني فابيان رويس (19) والبرتغالي فيتينيا (45+1) والبديلين سيني مايولو (87) والكوري الجنوبي كانغ-إن لي (90+7 من ركلة جزاء).

وامام حشد جماهيري غفير بلغ 80619، تابع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي نتائجه اللافتة بعد تتويجه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بإلحاقه هزيمة قاسية بإنتر الايطالي 5-0 في النهائي.

قال فيتينيا بعد المباراة "سيطرنا جيدا واستحققنا الفوز بجدارة. هذا واضح وصريح. أنا سعيد بأداء الفريق وسعيد بالطريقة التي استعددنا بها ولعبنا بها".

وأضاف "قمنا بعملنا، والآن علينا أن نرتاح ونرى كيف يمكننا الفوز على بوتافوغو (...) هذه هي الرغبة، نريد أن نحقق موسما تاريخيا، هو بالفعل تاريخي، لكن إذا استطعنا إضافة هذه المسابقة الجديدة، وللمرة الأولى، فسيكون ذلك مذهلا أكثر".

واستُدعي حارس اتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك مبكرا الى المشهد بعد ان تصدى لتسديدة البرتغالي غونسالو راموش من خارج المنطقة (17).

وأنقذ اوبلاك مجددا مرماه بعد ان ارتمى للتصدي لمحاولة الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا المتجهة نحو الزاوية اليسرى المنخفضة (18).

لكن ما لبث ان انتزع سان جرمان التقدم بعد سلسلة تمريرات على الجهة اليمنى قبل أن تصل الى كفاراتسخيليا الذي هيأها امام رويس فسددها منخفضة في الشباك (19).

وفي ظل أداء بدني لا يخلو من القساوة أحيانا من الجانبين، كاد أتلتيكو يقتنص هدف التعادل على مشارف نهاية الشوط الاول من تسديدته الاولى على المرمى عبر الفرنسي انطوان غريزمان لكن الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما كان في المرصاد.

لكن سان جرمان ضاعف تقدمه بعد انتقاله في هجمة مرتدة حيث استفاد كفاراتسيخيليا من المساحات على الجهة اليسرى قبل ان يمرر الى فيتينيا الذي تقدم نحو منطقة الجزاء قبل ان يسدد في المرمى (45+1).

وظن اتلتيكو انه قلص النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر الارجنتيني خوليان ألفاريس لكن الهدف الغي بداعي التسلل.

وكان فريق العاصمة الاسبانية الطرف الافضل في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في إيجاد سبيل له الى المرمى.

وزادت أموره سوءا بعد طرد الفرنسي كليمان لانغله لنيله بطاقته الصفراء الثانية (77).

واستغل سان جرمان النقص العددي في صفوف منافسه حيث تمكن البديل مايولو من تسجيل الهدف الثالث بعد بطء شديد من دفاع اتلتيكو في ابعاد الكرة (87) قبل ان يضيف لي الرابع من نقطة الجزاء اثر لمسة يد على الاسباني روبن لو نورماند.

وفي المجموعة عينها، فاز بوتافوغو البرازيلي على سياتل ساوندرز 2-1 بفضل هدفي جايير (28) وإيغور جيزوس (44) فيما سجل كريستيان رولدان هدف الفريق الأميركي (75).

استعراض بافاري

استعرض بايرن ميونيخ بطل ألمانيا عضلاته بعشرة أهداف سجلها كينغسلي كومان (6 و21) ومواطناه ساشا بوي (18) ومايكل أوليسيه (20 و45+3) وتوماس مولر (45 و89) والبديل جمال موسيالا (67 و73 من ركلة جزاء و84).

وتُعد النتيجة أفضل بداية ممكنة لفريق المدرب البلجيكي فنسان كومباني قبل أن يخوض مباراتين أكثر صعوبة نسبيا امام بوكا جونيورز الارجنتيني في 21 من هذا الشهر، ثم بنفيكا البرتغالي في 23 منه.

قال كومباني بعد المباراة "علينا أن نحافظ على تواضعنا، ولكن كان من المهم أن نؤكد أننا تعاملنا مع المباراة بجدية".

وتابع "كانت مباراة أولى جيدة في البطولة، ولكن بالطبع ستزداد التحديات وستصبح أكثر صعوبة".

والنتيجة ليست مفاجئة نظرا الى الفارق الشاسع في المستوى والامكانات بين الفريقين، إذ إن بايرن يعد من أكبر الفرق الالمانية والاوروبية، في حين أن اوكلاند فريق هاو في نيوزيلندا ولا يتقاضى لاعبوه اي رواتب.

ولم ينتظر بطل ألمانيا لافتتاح التسجيل الا ست دقائق إثر ركلة ركنية تابعها كومان بكرة رأسية محرزا أول أهداف المسابقة على الاطلاق (6).

وضاعف بايرن تقدمه سريعا من تسديدة من قلب منطقة الجزاء مرت بعيدة عن حارس اوكلاند (18).

واقتنص اوليسيه الثالث لفريقه بعد دقيقتين فقط قبل ان يضيف كومان هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (21).

ووجد بايرن نفسه متقدما 5-0 قبل نهاية الشوط الال بهدف لمولر قبل ان يدك اوليسيه مرمى الفريق النيوزيلندي بهدف سادس في الوقت بدل عن الضائع قبل التوجه الى غرف الملابس.

واستطاع اوكلاند الصمود امام عاصفة بايرن لبعض الوقت من الشوط الثاني لكن سرعان ما دخل موسيالا من مقاعد البدلاء ليسجل ثلاثة اهداف إحداها من نقطة الجزاء.

وختم مولر مهرجان الاهداف بتسجيل العاشر قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي للمباراة.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، اكتفى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي بالتعادل السلبي.

وهذا التعادل الثاني في المسابقة التي انطلقت السبت، بعد أول في المجموعة عينها بين إنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري.