إسرائيل.. قتلى ومصابون جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم

وأفادت "نجمة داود الحمراء" أن امرأتين ورجل قتلوا جراء الضربة، من دون تقديم تفاصيل بشأن مكان مقتلهم، مشيرة الى أنها تستكمل عمليات الانقاذ في موقعين آخرين.

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