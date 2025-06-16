إسرائيل.. قتلى ومصابون جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم

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إسرائيل.. قتلى ومصابون جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 74 بجروح جراء الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي أطلقتها إيران على الدولة العبرية في وقت مبكر الاثنين.
وأفادت "نجمة داود الحمراء" أن امرأتين ورجل قتلوا جراء الضربة، من دون تقديم تفاصيل بشأن مكان مقتلهم، مشيرة الى أنها تستكمل عمليات الانقاذ في موقعين آخرين.
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