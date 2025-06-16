  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل.. قتلى ومصابون جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم

إسرائيل.. قتلى ومصابون جراء القصف الصاروخي الإيراني اليوم

2025-06-16 01:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 74 بجروح جراء الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي أطلقتها إيران على الدولة العبرية في وقت مبكر الاثنين.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" أن امرأتين ورجل قتلوا جراء الضربة، من دون تقديم تفاصيل بشأن مكان مقتلهم، مشيرة الى أنها تستكمل عمليات الانقاذ في موقعين آخرين.

MENAFN16062025000110011019ID1109677895

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث