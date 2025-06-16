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ترامب يوجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتوسيع عمليات الترحيل

ترامب يوجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتوسيع عمليات الترحيل

2025-06-16 01:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحاديين بإعطاء الأولوية لعمليات الترحيل من المدن التي يديرها الديمقراطيون بعد اندلاع احتجاجات كبيرة في لوس أنجلوس ومدن كبرى أخرى ضد سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة.

ودعا ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للقيام بكل ما في وسعهم لتحقيق الهدف المهم جدا المتمثل في تنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ".

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب على المسؤولين "توسيع الجهود لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين في أكبر مدن أمريكا، مثل لوس أنجلوس، وشيكاغو، ونيويورك، حيث يقيم الملايين ثم الملايين من الأجانب غير الشرعيين".

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