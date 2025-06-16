ترامب يوجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتوسيع عمليات الترحيل

ترامب يوجه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتوسيع عمليات الترحيل
ودعا ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للقيام بكل ما في وسعهم لتحقيق الهدف المهم جدا المتمثل في تنفيذ أكبر برنامج ترحيل جماعي في التاريخ".
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب على المسؤولين "توسيع الجهود لاعتقال وترحيل الأجانب غير الشرعيين في أكبر مدن أمريكا، مثل لوس أنجلوس، وشيكاغو، ونيويورك، حيث يقيم الملايين ثم الملايين من الأجانب غير الشرعيين".
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