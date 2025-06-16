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إسرائيل تعلن قصف مقرات قيادة عائدة للحرس الثوري في طهران

إسرائيل تعلن قصف مقرات قيادة عائدة للحرس الثوري في طهران

2025-06-16 01:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين أنه شنّ غارات على مقرات تابعة لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني في طهران.

وقال الجيش في بيان "أغارت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو... على مقرات قيادة تابعة لفيلق القدس والجيش الإيراني" في طهران.

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