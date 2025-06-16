الصين تفعّل الاستجابة الطارئة لمواجهة الفيضانات شرق البلاد

MENAFN - Al-Bayan) أطلق مقر الدولة للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين أمس الأحد، استجابة طارئة من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في مقاطعة تشجيانغ الساحلية شرق البلاد؛ حيث لا يزال التأثير المستمر للإعصار "ووتيب" يشكل مخاطر.

وأكد المقر استمرار الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمواجهة الفيضانات والأعاصير في مقاطعة قوانغدونغ ومنطقة قوانغشي جنوب البلاد، وحث السلطات المحلية على تكثيف عمليات التفتيش وتدابير التخفيف من المخاطر في المناطق الرئيسية، بما في ذلك المناطق المعرضة للفيضانات الجبلية والأخرى التي تواجه خطر حدوث كوارث جيولوجية والمناطق الحضرية المنخفضة المعرضة للفيضانات والخزانات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

ودعا إلى بذل جهود لإعادة توطين السكان المتضررين من الإعصار بشكل مناسب في هاينان وقوانغشي وقوانغدونغ، وضمان تخصيص أموال الإغاثة في الوقت المناسب وإرسال إمدادات الطوارئ وتسريع أعمال الانتعاش والإعمار بعد الكوارث.