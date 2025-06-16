الدولار يرتفع في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط

الدولار يرتفع في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط
وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.
كما لم تعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ يوم الجمعة.
وارتفع الدولار اليوم الاثنين 0.14 بالمئة ليسجل 144.3 ينا يابانيا بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولار.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية كما استقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ست عملات أخرى عند 98.25.
وسجلت العملات التي تتحرك في نفس اتجاه المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعا طفيفا.
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