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الدولار يرتفع في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط

الدولار يرتفع في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط

2025-06-16 01:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية اليوم الاثنين مدفوعا بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة بسبب خشيتهم من اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وإيران في المنطقة بينما يستعدون لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وبينما لم تُظهر إيران وإسرائيل أي مؤشرات على التراجع عن هجماتهما، فإن احتمال أن تسعى طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، أهم ممر لشحن النفط في العالم، أثار مخاطر اقتصادية أكبر من الاضطرابات في الشرق الأوسط الغني بالطاقة.

كما لم تعقد المحادثات التي كانت مقررة أمس الأحد بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي بعد أن شنت إسرائيل هجومها المفاجئ يوم الجمعة.

وارتفع الدولار اليوم الاثنين 0.14 بالمئة ليسجل 144.3 ينا يابانيا بينما انخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1534 دولار.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل الفرنك السويسري عند 0.81 في الساعات الأولى من التعاملات الأسيوية كما استقر المؤشر الذي يقيس الدولار مقابل ست عملات أخرى عند 98.25.

وسجلت العملات التي تتحرك في نفس اتجاه المخاطر مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي ارتفاعا طفيفا.

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