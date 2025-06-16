نيكاي يرتفع وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Bayan) ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الاثنين رغم استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران في الوقت الذي أدى فيه تراجع الين إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

صعد نيكاي 0.9 بالمئة إلى 38164.07 نقطة بحلول الساعة 01.55 بتوقيت جرينتش، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 2772.46 نقطة.

وقال كينتارو هاياشي كبير الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "تراجع قلق المستثمرين إزاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولم تجد السوق أي حاجة لمزيد من عمليات البيع".

وأضاف "هناك تفاؤل بإمكانية احتواء الصراع مع تدخل دول مثل الولايات المتحدة وروسيا".

كان المؤشر قد انخفض يوم الجمعة بعد أن نفذت إسرائيل هجمات على إيران وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد في وقت لاحق من اليوم ذاته.

وقفز سهم أدفانتست 8 بالمئة اليوم الاثنين مما قدم أكبر دفعة على المؤشر نيكاي. ويميل المستثمرون إلى شراء أسهم شركة تصنيع معدات الرقائق، وهي إحدى أكبر الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي، عندما تراهن السوق على ارتفاع المؤشر القياسي.

ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات مستفيدة من ضعف الين إذ صعدت أسهم هوندا موتور ونيسان موتور بنسبتي 3.4 بالمئة وواحد بالمئة على التوالي. وزادت أسهم تويوتا موتور 0.4 بالمئة.

انخفض الين في مطلع الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مثل الدولار.