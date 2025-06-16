نيكاي يرتفع وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط

نيكاي يرتفع وسط استمرار الصراع في الشرق الأوسط
صعد نيكاي 0.9 بالمئة إلى 38164.07 نقطة بحلول الساعة 01.55 بتوقيت جرينتش، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 2772.46 نقطة.
وقال كينتارو هاياشي كبير الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "تراجع قلق المستثمرين إزاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولم تجد السوق أي حاجة لمزيد من عمليات البيع".
وأضاف "هناك تفاؤل بإمكانية احتواء الصراع مع تدخل دول مثل الولايات المتحدة وروسيا".
كان المؤشر قد انخفض يوم الجمعة بعد أن نفذت إسرائيل هجمات على إيران وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد في وقت لاحق من اليوم ذاته.
وقفز سهم أدفانتست 8 بالمئة اليوم الاثنين مما قدم أكبر دفعة على المؤشر نيكاي. ويميل المستثمرون إلى شراء أسهم شركة تصنيع معدات الرقائق، وهي إحدى أكبر الشركات المدرجة على المؤشر نيكاي، عندما تراهن السوق على ارتفاع المؤشر القياسي.
ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات مستفيدة من ضعف الين إذ صعدت أسهم هوندا موتور ونيسان موتور بنسبتي 3.4 بالمئة وواحد بالمئة على التوالي. وزادت أسهم تويوتا موتور 0.4 بالمئة.
انخفض الين في مطلع الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مثل الدولار.
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