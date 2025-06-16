وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)

وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)
بسم الله الرحمن الرحيم
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تحييكم وتبدأ إرسالها لهذا اليوم الاثنين 20 ذو الحجة 1446 هجرية الموافق 16 حزيران 2025 ميلادية.
16/06/2025 06:20:51
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