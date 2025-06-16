طقس معتدل اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة حتى الخميس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 حزيران (بترا)-يتوقع ان تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، ترتفع يوم غد الثلاثاء، درجات الحرارة بشكل طفيف ، ويكون الطقس معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.كما ويطرأ الاربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.ويكون الطقس يوم الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 18، وفي المرتفعات الشمالية 26 - 15, وفي مرتفعات الشراة 27 - 14, وفي مناطق البادية 36 - 20, وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 37 - 21, وفي الأغوار الجنوبية 40 - 21, وفي البحر الميت 39 - 22، وفي خليج العقبة 40 - 24 درجة مئوية.