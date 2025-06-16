مشاورات مغلقة في مجلس الأمن لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 حزيران (بترا)_ يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاثنين جلسة مشاورات مغلقة تحت بند "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة" لمناقشة انعدام الأمن الغذائي في غزة.ويتوقع أن يستمع الأعضاء الى احاطة من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جوييس ميسويا.كما يعقد المجلس جلسة مشاورات منفصلة اخرى في ساعات المساء حول الوضع الإنساني في السودان.