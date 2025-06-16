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دمار كبير في عدة مواقع بتل أبيب

دمار كبير في عدة مواقع بتل أبيب

2025-06-16 12:06:14

خبرني - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض عدة مواقع في تل أبيب لدمار كبير في الهجوم الإيراني الليلة.

وقالت وسائل الإعلام إن تل أبيب سجلت 4 إصابات مباشرة بالصواريخ، 3 منها استهدفت وسط المدينة. وتحدثت عن حرائق غير مسبوقة في مواقع عدة في تل أبيب.

وقالت إن منطقة تل أبيب الكبرى وفي الكرمل شمالا سجلت عددا كبيرا من الإصابات بين السكان.

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