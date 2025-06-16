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48 جريحا عقب الهجوم الإيراني الجديد

48 جريحا عقب الهجوم الإيراني الجديد

2025-06-16 12:06:14

خبرني - أكد الإسعاف الإسرائيلي أن طواقمه تعمل في 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ الإيرانية، فجر الاثنين.

وأشار الإسعاف الإسرائيلي إلى أن الهجوم خلف إلى غاية الآن 48 جريحا.

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