عالقون تحت الأنقاض في 3 مواقع بتل أبيب

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عالقون تحت الأنقاض في 3 مواقع بتل أبيب
خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية تسجيل سقوط صواريخ بشكل مباشر على موقعين في حيفا.
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