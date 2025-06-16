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عالقون تحت الأنقاض في 3 مواقع بتل أبيب

عالقون تحت الأنقاض في 3 مواقع بتل أبيب

2025-06-16 12:06:14

خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن  فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية تسجيل سقوط صواريخ بشكل مباشر على موقعين في حيفا.

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