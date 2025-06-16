3 قتلى بصواريخ إيران في وسط إسرائيل

خبرني - أكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط 3 قتلى ( على الاقل حتى لحظة كتابة هذه السطور) جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل، فجر الاثنين.

في السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع، بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية.