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3 قتلى بصواريخ إيران في وسط إسرائيل

3 قتلى بصواريخ إيران في وسط إسرائيل

2025-06-16 12:06:14

خبرني - أكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط 3 قتلى ( على الاقل حتى لحظة كتابة هذه السطور) جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط إسرائيل، فجر الاثنين.

في السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن  فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع، بها عالقون تحت الأنقاض في منطقة غوش دان بتل أبيب، وأشارت إلى مخاوف من فقدان 6 أشخاص في موقعين سقطت عليهما صواريخ إيرانية.

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