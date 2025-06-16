الحرس الثوري : نفذنا هجمة أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها

الحرس الثوري : نفذنا هجمة أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها
خبرني - قال الحرس الثوري الإيراني ، انه نفذ قبل قليل ( فجر الاثنين) موجة جديدة من الهجمات على الكيان الصهيوني أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.
واضاف في تعليق على الهجوم الجديد : عملياتنا الصاروخية استهدفت منظومات القيادة والسيطرة التابعة للكيان الصهيوني.
واردف الحرس الثوري : استخدمنا في العملية أساليب مبتكرة وتقنيات معلوماتية ومعدات متطورة.
وتابع : صواريخنا أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأميركي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة.
واضاف : عمليتنا أثبتت أن حسابات العدو الصهيوني تجاه إيران خاطئة تماما.
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