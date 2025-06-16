ما أهمية مصفاة حيفا التي استهدفتها إيران؟

خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان مصفاة حيفا التي جرى استهدافها تعالج 10 ملايين طن من النفط الخام يوميا ، وتزود أوروبا بالنفط والطاقة. وبينت المصادر العبرية ان مجمع مصفاة بازان للكيماويات في حيفا، هو الأكبر في إسرائيل وينتج 200 ألف برميل نفط يوميا.

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