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صاروخ إيراني تسبب في تدمير ملاجئ بوسط إسرائيل

صاروخ إيراني تسبب في تدمير ملاجئ بوسط إسرائيل

2025-06-16 12:06:14

خبرني - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلقته إيران في هجومها الأخير تسبب في تدمير ملاجئ في بيتح تكفا وسط إسرائيل، وأشارت إلى أن الجبهة الداخلية تحقق في "حادث خطير" وقع داخل غرفة محصنة في المنطقة.

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