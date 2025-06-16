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25 إصابة في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية

25 إصابة في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية

2025-06-16 12:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل 25 إصابة على الأقل في صفوف الإسرائيليين جراء إصابات مباشرة لمبان في تل أبيب خلال الهجوم الصاروخي الأخير الذي نفذته إيران.

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