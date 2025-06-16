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دمار كبير في عدة مواقع بتل أبيب

دمار كبير في عدة مواقع بتل أبيب

2025-06-16 12:04:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض عدة مواقع في تل أبيب لدمار كبير في الهجوم الإيراني الليلة.
وقالت وسائل الإعلام إن تل أبيب سجلت 4 إصابات مباشرة بالصواريخ، 3 منها استهدفت وسط المدينة. وتحدثت عن حرائق غير مسبوقة في مواقع عدة في تل أبيب.
وقالت إن منطقة تل أبيب الكبرى وفي الكرمل شمالا سجلت عددا كبيرا من الإصابات بين السكان.


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