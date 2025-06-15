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توصية هامة لكل الحاصلين على معدل مقبول في الجامعات

توصية هامة لكل الحاصلين على معدل مقبول في الجامعات

2025-06-15 08:07:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوصت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، بمجموعة من التوصيات النهائية المتعلقة بآليات التعيين في القطاع العام من خلال نظام الإعلان المفتوح، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هدى نفاع.
وأكد الغويري أن هذه التوصيات جاءت بعد دراسة معمّقة للواقع الإداري والتشريعي، وسلسلة من الاجتماعات والنقاشات مع الجهات المعنية، وتهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المواطنين، وترسيخ ثقة المجتمع في إجراءات التوظيف داخل مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بالالتزام الكامل بنظام الإعلان المفتوح لكافة الوظائف الحكومية، وتطوير آليات المفاضلة بما يضمن اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة وفقًا لمبدأ الجدارة والاستحقاق فقط، بعيدًا عن أي تدخلات شخصية أو اعتبارات غير مهنية.
كما لفت إلى أن اللجنة لاحظت، خلال مراجعتها للممارسات السابقة، وجود اشتراطات غير منطقية وتمييزية في بعض إعلانات التوظيف، أبرزها اشتراط تقديرات أكاديمية مرتفعة (مثل "جيد جدًا" أو "جيد") دون وجود مبرر موضوعي، وهو ما أسهم في إقصاء أعداد كبيرة من المتقدمين المؤهلين، رغم امتلاكهم القدرات والكفاءات اللازمة. وتجد اللجنة أن مثل هذه الشروط لا تتسم بالعدالة.
وبناءً عليه، دعت اللجنة إلى تنظيم معايير وطنية واضحة وملزمة تعتمدها جميع الجهات الحكومية عند الإعلان عن الوظائف، بحيث يُشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية وقد أتم 18 عامًا من العمر، مع التأكيد على عدم اشتراط تقدير جامعي محدد كشرط للقبول.
كما أوصت بالاعتماد على الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية كأدوات تقييم رئيسة في عملية المفاضلة، إلى جانب تطبيق نظام نقاط للتقدير الدراسي، يُمنح من خلاله المتقدم نقاطًا تتفاوت حسب التقدير (مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز)، بدلًا من استخدام التقدير كأداة إقصائية بحتة.
وشددت اللجنة على ضرورة إلغاء أي شرط تمييزي أو غير منطقي من إعلانات التوظيف، وعلى أن تكون الحاكمية الرشيدة والمصلحة العامة هما الإطار المرجعي الوحيد لعمليات التعيين في القطاع العام، بما يعزز العدالة ويحدّ من الإقصاء غير المبرر.
من جهتهم، أكد النواب عبدالباسط الكباريتي، جميل الدهيسات، نسيم العبادي، فريال بني سلمان، حابس الفايز، ورانيا خليفات، أن المعيار الحقيقي والعادل في التعيين يجب أن يستند إلى نتائج الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية، باعتبارها أدوات دقيقة وموضوعية لقياس الكفاءة والجدارة.
وأشاروا إلى أن منح الفرصة لمن يثبت جدارته، حتى لو كان تقديره الأكاديمي "مقبول"، يجسد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأضافوا أن الاستمرار في فرض معايير جامدة كتقدير "جيد" أو أعلى، يؤدي إلى تهميش آلاف الشباب المؤهلين ويُكرّس شعورًا بالإحباط، مؤكدين أن السياسات الإقصائية غير المدروسة قد تؤدي إلى نشوء بطالة مقنّعة وتفاقم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة.

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