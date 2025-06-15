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وكالة تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة بطهران

وكالة تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة بطهران

2025-06-15 08:07:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة من العاصمة طهران.
بدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم منشآت لتطوير الأسلحة النووية ومخازن للوقود في إيران.

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