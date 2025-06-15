  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بسبب تهديدات كبيرة .. إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر الأردن أو سيناء

بسبب تهديدات كبيرة .. إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر الأردن أو سيناء

2025-06-15 08:07:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، الإسرائيليين إلى تجنّب العودة عبر الأردن أو سيناء.
وقال المجلس في بيان: "في ضوء إغلاق مطار بن غوريون حتى إشعار آخر، بدأت تظهر مبادرات خاصة للوصول إلى إسرائيل عبر الطرق البرية، والهبوط في مطار في سيناء/الأردن، ومن ثم السفر بالطائرة إلى إسرائيل".
وأضاف: "نود التأكيد على أن تحذيرات السفر من المستوى الرابع تنطبق على سيناء والأردن، مما يعكس تهديدًا كبيرًا، ونوصي بتجنّب هذه المناطق".
وتابع المجلس: "تزداد أهمية هذه التحذيرات خلال هذه الفترة المتوترة"، مشيرًا إلى أنه "بالنسبة للإسرائيليين المقيمين في الخارج والذين ينتظرون العودة إلى إسرائيل، نوصي بانتظار التحديثات حول هذا الموضوع من وزارة النقل".
روسيا اليوم


MENAFN15062025000208011052ID1109676229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث