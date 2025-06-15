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بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج مسار للتدريب الميداني

بدء التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج مسار للتدريب الميداني

2025-06-15 08:07:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج "مسار" للتدريب الميداني، والمخصص لطلبة تخصص الأمن السيبراني المتوقع تخرجهم من الجامعات الأردنية.


وأوضح المركز، في بيان، اليوم الأحد، أن البرنامج يهدف إلى توفير تدريب ميداني متخصص بواقع 200 ساعة تدريبية، داعيا الطلبة الراغبين بالالتحاق بالبرنامج إلى مراجعة عمداء كليات تكنولوجيا المعلومات أو من ينوب عنهم في جامعاتهم، للتسجيل خلال الفترة من 15 حزيران وحتى 1 تموز المقبل.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار جهود المركز المتواصلة لتطوير المهارات الفنية والتقنية للخريجين، وبما ينسجم مع متطلبات سوق العمل في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية لدعم منظومة الحماية السيبرانية في المملكة.

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