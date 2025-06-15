طفل صيني يذهل مواقع التواصل بابتكار 300 تسريحة لشقيقته - صور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار طفل يبلغ من العمر 11 عامًا من إقليم هونان الصيني تفاعلًا واسعًا، بعد أن ابتكر أكثر من 300 تسريحة شعر مميزة لشقيقته الصغرى ذات الثلاث سنوات، في مقاطع انتشرت على منصة Douyin (النسخة الصينية من تيك توك).



وظهر الطفل في المقاطع وهو يصفف شعر شقيقته باستخدام أدوات بسيطة، وبأسلوب احترافي أثار إعجاب الملايين. أحد الفيديوهات أظهر الطفلة تشرب الحليب بهدوء، بينما شقيقها يُبدع بتصفيف شعرها في مشهد عائلي دافئ.



ووفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تجاوزت المشاهدات على حسابه 15 مليون مشاهدة، وسط إشادات بموهبته وصبره وروح الأخوة التي تجمعه بشقيقته.



ورغم صغر سنه، أظهر الطفل موهبة نادرة في تصفيف الشعر، يمارسها بدافع المحبة والرعاية لا الشهرة، ما جعله مصدر إلهام وإعجاب كبير على مواقع التواصل.

















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