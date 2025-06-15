(بت جت) يفتح الأبواب للمستخدمين السوريين للتداول الكامل على منصّته

(MENAFN- Chainwire Arabic)

فيكتوريا، سيشل، 12 يونيو 2025, تشاينواير

أتاح (بت جت)، الرائد في تبادل العملات المشفرة والـ(ويب3)، تسجيل المواطنين السوريين على منصّته بعد رفع قيود العقوبات التي كان يخضع لها. أصبح بإمكان السوريين حالياً تسجيل الحسابات، والتحقق من الهويات، واستخدام مجموع الخدمات الكامل التي تقدمها البورصة — بدءاً من التداول النظري والنظير إلى النظير، وصولاً إلى العقود الآجلة والمنتجات التي تساعد على تحقيق عوائد على الأصول الرقمية.

وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة في دولة عانت طويلاً بسبب النزاع والحصار الاقتصادي والنقص في الخدمات المصرفية الموثوقة. في ظل غياب منظومة مصرفية قوية، أصبح التشفّر وسيلة للتنّمية والنمو والاتصال مع العالم الأوسع. ويعتبر اعتماد الأصول الرقمية في سوريا نموذجاً على الأدوار التي تلعبها العملات المشفّرة في المناطق التي عانت بسبب ضعف الخدمات التقليدية.

وأصبح بإمكان المستخدمين السوريين حالياً الاستفادة من كامل الخدمات التي تقدمها (بت جت)، بما في ذلك التداول النظري والنظير إلى النظير باستخدام العملة المحلية، بالإضافة إلى الأسواق الفورية والآجلة، وخدمات نسخ التداول، والمنتجات التي تساعد على تحقيق دخل سلبي على الأصول الرقمية. كذلك يتمتّع تطبيق (بت جت) للجوال والويب بدعم لغات مختلفة ومتابعة أمنية على مدار الساعة لضمان المعاملات الآمنة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفّر موادّ تعليمية، وأدوات للتداول، ودعم العملاء للتّوجه ومساعدة الأعضاء الجدد في بداية رحلتهم.

ينبع قرار (بت جت) بفتح الأبواب أمام السوريين من رؤية واضحة لدعم الاستخدامات الحقيقة للعملات المشفرة في المناطق التي تحتاج إليها أكثر. ويعتبر إدماج سوريا ضمن قائمة الدول التي تدعمها (بت جت) خطوة للتوفير حيث توجد الحاجة الأشدّ.

قالت غريسي تشين، الرئيس التنفيذي في (بت جت): "نعتبر في (بت جت) أن الأولوية واضحة — أن يصل التشفّر إلى الأفراد الأحقّ باستخدامه. تم بناء منصّتنا للتّعامل مع الأوضاع التي تشهد قيوداً على الخدمات المصرفية والمالية بسبب الأزمات والنزاعات. ويعتبر توفير الخدمات للمستخدمين السوريين جزءاً ضمن جهدٍ أوسع لتوفير حلولٍ مالية قوية في الأقاليم التي تحتاج إليها أكثر.”

وتسعى (بت جت) إلى توسيع وصول الخدمات في المناطق التي تلعب فيها الأصول الرقمية دوراً محورياً في الحياة اليومية. وفي سوريا على وجه الخصوص، ستسهم (بت جت) في خلق قناة آمنة وكفوءة للتعامل مع الأصول المشفّرة وتوفير تجربة استخدام عالية الأداة والنطاق.

يمكن للمستخدمين السوريين البدء في استخدام كامل الخدمات على الفور عبر تسجيل حساب في (بت جت).

نبذة حول (بت جت)

تأسّست (بت جت) عام 2018، وهي اليوم أكبر بورصة للعملات المشفّرة على الإنترنت وشركة (ويب 3) على مستوى العالم. يخدم التّطبيق أكثر من 120 مليون مستخدم في أكثر من 150 دولة حول العالم. وتسعى (بت جت) إلى تمكين الأفراد على التداول الذّكي عبر ميزات مثل نسخ التداول بالإضافة إلى الخدمات المختلفة التي تتضمن الأسعار الفورية للعملات مثل البيتكوين، إيثريوم، وغيرهما. سابقاً كان تطبيق المحافظ التابع لها يحمل اسم (بت كيب)، اما (بت جت ولت) الان, وهي محفظة غير احتجازية تدعم أكثر من 130 سلسلة كتلية وملايين الأصول. بالإضافة إلى التّداول عبر عدّة سلاسل، يتمتّع التطبيق بخدمات مثل التخزين (ستاكنج) الدّفع، والنّفاذ إلى أكثر من 20,000 تطبيق للتّعاملات اللامركزية ضمن منصة واحدة.

كذلك تسهم (بت جت) في نشر التّبني للعملات الرّقمية عبر شراكات مختلفة مثل شراكتها رسميّاً مع دوري كرة القدم الأهم في العالم لاليغا في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى في آسيا وأميركا اللاتينية، بالإضافة إلى شراكتها مع الأبطال الأتراك مثل المصارعة بوسي توسون تشاووشأوغلو، والملاكم صامت جوموش، ولاعبة الكرة الطائرة إيلكين آيدين، في سبيل إلهام الجمهور حول العالم على استخدام الأصول الرّقمية.

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